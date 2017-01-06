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Karabük Belediyesi 2017 Yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük Belediyesi 2017 Yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük Belediye meclisi Ocak ayı toplantısı yapıldı.

Karabük Belediyesi 2017 Yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabük Belediye meclisi Ocak ayı toplantısı yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında, Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, bir yıl boyunca görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Seçimlerde MHP'den Ahmet Arslan, Bülent Toraman ve Dursun Armağan, AK Parti'den İzzet Çelik ve Celal Yılmaz denetim komisyonu üyeliğine seçildiler.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporu ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Karabük Belediye Meclisi Şubat ayı meclis toplantısının ise 1 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı. - KARABÜK

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