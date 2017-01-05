Karabağlar'dan İzmir'e örnek olacak planlama

Yeşilyurt - Bozyaka 5 binlik planın birinci alt bölgesi olan 2. etap Vatan - Bozyaka Mahallesi revizyon imar planı mecliste kabul edildi. Başkan Selvitopu "Karabağlar geleceği açısından tarihi bir planlama çalışması, bunu geciktirmeden yapmamız gerekiyor. Bu çalışma İzmir'e de örnek olacaktır." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl 1. etap Üçkuyular - Hatay Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 planı onaylanarak yürürlüğe girmiş bu kapsamda 500 hektarlık alanının imar planları revize edilmişti. Bu kez de 2. etap 1/5000 Yeşilyurt- Bozyaka Nazım İmar Planı, Büyükşehir tarafından onaylanarak revizyona başlandı. Ayrıca 2. etap birinci alt bölge Vatan – Bozyaka 1/1000 revizyon imar planı da 2017 yılının ilk Karabağlar meclisinde kabul edildi.

En kapsamlı planlama

Büyükşehir Belediyesi'nin 3. etap olan Peker - Abdi İpekçi - İhsan Alyanak ve 4. etap 1/5000 Cennetoğlu – Günaltay ve Aydın mahallelerini kapsayacak çalışmalarını tamamlamasının ardından Karabağlar Belediyesi, bu alanlar içinde 1/1000 lük imar planları çalışmalarına en hızlı biçimde başlayacak. Bir ilçe belediyesinin İzmir'de ilk defa bu kadar geniş kapsamlı imar revizyon planı yaptığı Karabağlar'da, kabul edilen bu plan çerçevesinde ilçe daha yaşanabilir bir çevreye kavuşmuş olacak. Bitişik ve blok nizamlara değiştirilme imkanı getirilerek Yeşilyurt'ta daha ferah alanlar ve yeşil alanlarda artırıma gidilecek. Karabağlar daha yaşanabilir daha bir modern bir hale gelecek.

Karabağlar'ın geleceği açısından önemli

Karabağlar'ın geleceği açısından imar planı değişikliğinin önemine değinen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu çalışmalara katkı koyan meclis üyelerine teşekkür etti. Selvitopu şunları söyledi: "Yolların genişlemesini yeşil alanların artmasını istiyorsak bu planlamanın acilen yapılması gerek. O zaman kentin önü açılır. Karabağlar geleceği açısından tarihi bir planlama çalışması. Bunu geciktirmeden yapmamız gerekiyor. Karabağlar'da bu planlamanın başarılı olacağına inanıyorum. Bunun sonuçları birkaç yıl içerisinde görülecektir. Ve İzmir'e de örnek olacaktır."

Karabağlar meclisinden ortak kınama kararı

Öte yandan Karabağlar Belediyesi meclis üyeleri, İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından biri olan Reina'da düzenlenen ve 39 vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan hain terör saldırısını kınadı. Saldırıdan duyulan üzüntüler Karabağlar Belediyesi Başkanı Muhittin Selvitopu ve meclis üyeleri tarafından dile getirilirken, Başkan Selvitopu'nun önerisi üzerine kınama mesajı oylamaya sunuldu. Oylamada tüm meclis üyeleri, hain yüzünü bir kez daha siviller üzerinde gösteren teröre karşı tek yürek olarak kınamayı meclis kayıtlarına geçirdi.

