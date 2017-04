Karabağlar'da Zehirli Tavuk Etiyle Köpek Katliamı

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 3 köpek ve bir kedi, zehirli tavuk eti verilerek itlaf edildi. Aynı bölgede geçen hafta da 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü belirten hayvanseverler tepki gösterdi.



Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında 4854 Sokak'taki boş arsa içinde zehirlenmiş 3 ölü köpek ve çöp tenekesine atılmış ölü bir kedi ile karşılaştı. İçine zehir karıştırılmış tavuk etinden yedikleri anlaşılan köpekler ile kedinin ölümü, mahalledeki çocuk, büyük herkesi üzdü. Öldürülen köpeklerin belediye ekipleri tarafından aşılanıp, kısırlaştırılmış olduklarına dikkat çeken vatandaşlar, bunu yapanlara tepki gösterdi.



Mahalle sakinlerinden Nurhan Arslan her gün yiyecek ve su verdiği, çocukların da çok sevdiği bu masum hayvanların insanlık dışı bir davranışla öldürülmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirterek şöyle dedi:



"Bugün, aşıları yapılmış, kulaklarında küpe bulunan üç köpeğimizin yanı sıra bir de kedimiz öldü. Gece, sokağımızda bulunan boş arsaya, üzerine zehir döktükleri tavuk eti bırakmışlar. Farkedilmemek için gece herkes uyurken bu vahşi eylemi gerçekleştirmişler. Geçen hafta da yine bizim bölgede, baktığımız 7 köpek daha zehirlenerek öldürüldü. Bu hayvanların hiç kimseye bir zararı yoktu. Bırakılan zehirli tavuk etlerine sokakta oynayan çocuklar da dokunabilir, zarar görebildi. Yetkililerden bunu kimin yaptığını bir an önce bulmalarını bekliyoruz. Madem sahipsiz hayvanları korumak için kanun çıkardılar, onların canlarını korumak bizim olduğu kadar yetkili kurumlara da düşer. Artık bu tür ölümlerin son bulmasını istiyoruz."



- İzmir