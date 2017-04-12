Karabağlar'da Mizah Sevgisi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İzmir Şubesi Çocuk Kulübü etkinlikleri çerçevesinde yapılan son karikatür atölyesi, yine bol kahkahalı, keyif dolu anların yaşandığı bir çalışma ortamına sahne oldu. Karabağlar Reşat Nuri Güntekin Kütüphanesi'nde yapılan atölye çalışmasında 15 çocuk yer aldı. Gelecek haftada devam edecek atölye çalışmasına yeni öğrencilerin katılması bekleniyor.

Hayatlarında ilk karikatürlerini çizen minikler, mizahın hoşgörülü ortamını çok sevdiler. Karikatür atölyesinin Karabağlarda devam etmesini isteyen çocuklar, bu konuda Karikatür Öğretmeni Yıldız'dan söz aldılar. Karikatür atölyesinden önce Türkiye'nin tek belediye mizah Dergisi Bayraklı'nın son sayısı öğrencilere hediye edildi.

