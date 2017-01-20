Karabağlar'da çocuklar hayallerindeki oyuncakları çizdiler

Kentte yaşayan, 7'den 70'e herkesin kent üzerinde bir fikri olabileceğini savunan KETA, Uzundere Sabiha Yorgancılar İlköğretim Okulu öğrencileri ile çocuk parklarını yeniden tasarladılar.

Karabağlar'da yaşayan çocuklarla hayallerindeki kenti tasarlamaları için "Kente Tasarımla Müdahele Et" projesi kapsamında farklı okullardan minik öğrencileri konuk eden KETA, Sabiha Yorgancılar İlköğretim Okulu öğrencileri ile yeni çocuk parkları ve oyuncaklarını yeniden tasarladılar. Atölyede öncelikle çocuklar nasıl bir park ve oyuncak istediklerini hayal ederek, kendilerine verilmiş olan lego benzeri oyuncaklarla park oyun gruplarını oluşturdular.

Günün keyfini çıkardılar

Neşeli ve keyif dolu dakikalar geçiren çocuklar, yapmış oldukları oyuncak maketleri arkadaşlarına anlatarak, hayallerindeki oyun gruplarını paylaştılar. Karabağlar Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Nail Özlüsoylu'nun kendilerine öğrettiği tasarlama tekniği ile tasarımlarının çizimlerini de kağıda döken minik öğrenciler, daha sonra tasarımlarını KETA panosuna astılar.

Çalışmalar devam edecek

"Kente Tasarımla Müdahale Et" kapsamında bütün çocuklara kapılarını açan KETA, kenti yeniden şekillendirmek ve yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çocuklarla çalışmalarını ilerleyen günlerde de sürdürecek.