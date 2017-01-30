Karabağlar Belediyesinde Grev Kararı

İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, Karabağlar Belediyesine ait Karbel AŞ ile toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine grev kararı aldı.



Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanlığında grev kararını açıklayan DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, "Şirket yönetimi yüzde 7 zam verdi. Biz yüzde 15 istedik." dedi.



Görüşmelerden sonuç çıkmayınca 195 sendika işçisiyle grev kararı aldıklarını belirten Kara, Karbel AŞ'de tüm hizmetlerin duracağını söyledi.



Kara, "İŞKUR'un yaptığı çalışma sonucunda yüzde 10'luk bölümü bu iş yerinde duracak, uzman ve hukukçuların görüşüne göre o arkadaşlarımız bir faaliyet yürütmeyecek. Teknik bir sorumluluk doğması halinde ancak ve ancak bizim rıza göstermemiz durumunda çalışacak. Arkadaşlarımız kendi iş yerlerinde bulunup üretime katılmayacak." ifadelerini kullandı.



Kara, yarın 07.00'de Uzundere'de bulunan temizlik işleri şantiyesinde grev çadırı kuracaklarını, 09.00'da da Karabağlar Belediyesi önünde grev pankartı açacaklarını sözlerine ekledi.