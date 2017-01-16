Karabağ'a 'Nazım Hikmet' Ödülü

Türk Başarı Ödülleri Kurulu'nun 5 yılda bir verdiği "Nazım Hikmet Sevgi, Dostluk, Emek, Barış ve Karşılıksız Hizmet Üstün Başarı Ödülü"ne Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ layık görüldü.



Türk Başarı Ödülleri Kurulu; İzmir'i Sevenler Platformu, İzmir 68'liler Platformu ve Ege Kültür Platformu'nun yaptığı teklif doğrultusunda ve kamuoyu araştırması neticesinde "Nazım Hikmet Sevgi, Dostluk, Emek, Barış ve Karşılıksız Hizmet Üstün Başarı Ödülü"nü Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Bireysel Silahlanmaya Tepki Platformu Başkanı Tuncer Eşsizhan'a verdi.



Nazım'ın 115. doğum gününde Kültürpark'taki heykeli önünde düzenlenen ödül törenine sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Başkan Karabağ'ın göreve geldikten sonra Nazım'a sahip çıktığını söyledi. Maruflu, "Yaptığımız araştırma sonucu Başkan Karabağ büyük bir oy farkıyla bu ödüle layık görüldü. Karabağ, Nazım'ın anılması, yaşatılmasını sağladı. Bizim için bu çok önemliydi. Nazım'ın dostları olarak, onun Bayraklı'daki gibi yaşatılmasını istiyoruz. Yine Nazım'ı tanıyan ve onun çizgisinden hiç sapmayan, bir 68'li olarak bedeller ödeyen Tuncer Eşsizhan da bireysel silahlanmayla ilgili caydırma faaliyetini sürdürdü" dedi. Başkan Karabağ ödülünü, platform üyesi Ertuğrul Gezenoğlu'nun elinden aldı.



Nazım her şeyi söylemiş



"Aslında bu ödülü Türkiye'nin yaşadığı bu ortamda değil Atatürk'ün özlediği ortamda alabilseydik" diyerek konuşmasına başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Cumhuriyeti geriye götürmek istenenlerin davranışlarına karşı mecliste 133 milletvekilimizin yaptığı direnişi elbette ki kutluyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor. Sevgili Nazım, 50 yıl önce bir şeyleri görmüş. Halkın belli bir kesimini uyarmak için, 'Koyun gibisin kardeşim. Söylemeye dilim varmıyor ama koyun' demiş. Endişeli günlerinde de, 'Hava kurşun gibi ağır bağır bağır bağır bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum' demiş. Bugünleri göstermiş aslında. Bir de bana bir şey olmaz diyenlere karşı, 'Ben yanmazsam sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' demiş. Nazım aslında her şeyi söylemiş. Bu ödülü inşallah demokrasi mücadelesinin daha ileriye gittiği dönemlerde bizden sonraki nesiller alır ve ülkemizi karanlığa götürmek isteyenleri o karanlık dünyalarına gömeriz" dedi.



2. Kurtuluş Savaşını vermek zorundayız



29 Ekim'de Bayraklı Smyrna Meydanı'nda yaptıkları etkinliğin büyük ses getirdiğini hatırlatan Başkan Karabağ, "Biz azınlık değiliz. 29 Ekim'de Smyrna Meydanı'nda 2123 kişi zeybek oynadı, Türkiye haritası oluşturdu. Bu etkinlik sonrası çok sayıda geri dönüş aldık. Türkiye dışında yaşayan Türkler, bir meşale bir ateş bekliyor. Bu örgütlü mücadeleyle olur. O işi örgütleyecek önderlerle olur. Bunlardan biri de Atatürk'tü. Şimdi ikinci kurtuluş savaşını yapmak zorundayız. Bugün böyle söylemlerle konuşmamı yapmaktan üzüntü duyuyorum. Bu ödülü olmaktan ise onur duyuyorum" dedi. Eşsizhan, ise bu ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmaların ardından 68'liler Platformu Başkanı Okan Yüksel ve vatandaşlar Nazım Hikmetin şiirlerini okudu. Törene gelenler Nazım'ın heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi. - İZMİR