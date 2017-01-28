Karaaslan: 'Şehircilik Şurası Bir Milat' - Ankara

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bence Şehircilik Şurası bir milat, Türkiye'de. Ben buradan çıkacak sonuçların Türkiye'nin şehircilik vizyonu açısından çok önemli olduğuna inanıyorum." dedi.



Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlediği "Şehircilik Şurası"nın çalışmalarını yürüten komisyon üyelerini ziyaret ederek, 3 ay sürecek şura süresince alınacak kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.



Şehircilik Şurası'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, şura ile uzun süredir hasretini çektikleri bir buluşmanın gerçekleştirildiğini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının şura ile konuya ilişkin bütün aktörleri bir araya getiren bir diyalog zemini hazırladığını vurgulayan Karaaslan, "Bence Şehircilik Şurası bir milat, Türkiye'de. Ben bu buluşmadan çıkacak sonuçların Türkiye'nin şehircilik vizyonu açısından çok önemli olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin şehirleşme konusunda 15 yıl önce derinleşmiş ve çözüm bekleyen sorunları olduğuna değinen Karaaslan, öncelikle bunlara acil çözümler üretildiğini bildirdi.



Karaaslan, bugün 14-15 yıl önce çok büyük sorun olarak ifade edilen kavramların ortadan kalktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Artık şehirleri çepeçevre sarmış gecekondular yok, artık çöp dağları yok, artık şehir merkezlerinde bizi rahatsız eden kanalizasyonlar yok. Dolayısıyla bunları hallettikten sonra bir konut talebi vardı. Bu konut talebine de çok köklü bir çözüm getirildi. Türkiye'de belki ev sahibi olma hayalini bile kuramayacak olan kesimler, hiçbir fark gözetmeksizin ev sahibi oldular. Ama bugün bakıyoruz 'yeter mi' diyoruz, 'yetmez' cevabını alıyoruz. Hem halktan alıyoruz, hem biz bunu söylüyoruz."



"Ulaşılabilir bir şehirleşme anlayışına ihtiyacımız var"



Zamanla beklentilerin ve taleplerin değiştiğine, karşılanan bütün taleplerin de beraberinde yeni beklentileri getirdiğine dikkati çeken Çiğdem Karaaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Şu anda o dönemdeyiz. Artık çevre dostu uygulamaların daha gelişmiş olduğu, kendi enerjisini kendi üretebilen, yenilenebilir enerji kaynaklarının sıkça kullanıldığı, şehir silüetine katkı veren tek başına, tek bir yapı olarak nitelendirilmeyen, şehrin içinde ne anlam ifade ettiği de çok önemli olan bir şehirleşme anlayışına ihtiyacımız var. Tüm engel grupları açısından ulaşılabilir bir şehirleşme anlayışına ihtiyacımız var. Artık hakikaten şehirlerimizin çok farklı beklentileri var, açık ve yeşil alan, meydan beklentileri var. Tüm bunları bir arada kurgulayabilecek, bütüncül bir planlama anlayışıyla yaklaşacak ve toplumun tüm kesimlerini tıpkı medeniyetimizin izlerinde olduğu gibi kucaklayacak bir şehircilik vizyonu ama bu vizyonda değerli katılımcıların ne söyleyeceğini de çok önemsiyoruz. Onların katkılarıyla birlikte bunu geliştireceğiz inşallah."



Karaaslan, AK Parti çatısı altında Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının kurulmuş olmasının da önemini vurgulayarak, şura sonunda alınacak kararların önümüzdeki dönemde yasal düzenlemelere yansıyacağını ve mutlaka mevzuatta birtakım değişikliklere neden olacağını belirtti.



"Şehircilik açısından bir manifesto"



Karaaslan, "Bunlar çok önemli ama bence bunlardan daha önemli olan husus şu, toplumda karşılığının olması, çünkü yasal düzenlemeleri ne kadar yaparsak yapalım, toplumda karşılık bulmadığı sürece hayata geçmesi, en azından istediğimiz anlamda mümkün değil. Biz halkın beklentilerinin farkındayız. O beklentilere cevap verecek düzenlemeleri yine hem halktan aldığımız donelerde hem de uzmanların eşliğinde gözden geçirip, değerlendiriyoruz." dedi.



Şuranın dün gerçekleştirilen açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmayı "şehircilik açısından bir manifesto" olarak nitelendiren Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye de şehircilik konusuna verdiği değerden dolayı teşekkürlerini iletti.