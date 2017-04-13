AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin başarısının sebebinin, daima millete güvenmesi olduğunu dile getiren Karaaslan, "Halk hata yapmaz. Bugüne kadar hep doğru olanı yaptı. Hiç yanılmadı" dedi.



AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, referandum çalışmalarını Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürdü.



İlk olarak Ladik ilçesini ziyaret eden Karaaslan teşkilat mensupları ile yaptığı toplantını ardından ilçede esnaf ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Ladik Belediyesi Düğün Salonu'nda ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Karaaslan, referandum sürecini değerlendirdi. Buradan Havza ilçesine geçe Karaaslan ilk olarak, Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Fırsat Verirsen Kadın Başarır' projesinin açılış törenine katıldı. Ardından muhtarlarla bir araya gelen Karaaslan, daha sonra 'Genç Kürsü' programında gençlere seslendi. Karaaslan Havza'da son olarak Memduhiye Mahallesi'nde düzenlenen coşku dolu mahalle mitingine katıldı. Mitingde Havzalılar Karaaslan'a büyük ilgi gösterdi.



AK Parti'nin başarısının sebebinin, daima millete güvenmesi olduğunu dile getiren Karaaslan, "Halk hata yapmaz. Bugüne kadar hep doğru olanı yaptı. Hiç yanılmadı. Halkın önüne ne zaman sandık gelse demokrasiden yana tercihini gösterdi, sivilleşmeden yana tavır gösterdi. Hep rayına oturttu ülkeyi. Biz inanıyoruz ki sandıktan çok güçlü bir 'Evet' çıkacak. Görünen köy kılavuz istemez. Bunu insanımızın gözünden görüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN