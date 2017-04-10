Karaaslan'dan Vali Topaca'ya Ziyaret

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve beraberindeki heyet, Vali Ercan Topaca'yı makamında ziyaret etti.



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Valisi Topaca Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan'la, makamında bir araya geldi. Topaca, Karaaslan'ın şahsında başkentte görev yapan emniyet mensuplarının "Polis Haftası"nı kutladı.



Polisin, toplumun en çok ihtiyaç duyduğu, ertelenemeyecek, vazgeçilemeyecek ve ihmal edilemeyecek önemli hizmetleri yerine getirdiğini vurgulayan Topaca, şunları kaydetti:



"İhtiyaçlar hiyerarşisinde de aşağı yukarı yeme içmeden sonra neredeyse hemen ilk başta gelen bir hizmettir güvenlik hizmeti. Polis olarak da bunu ülkemizdeki yapı içerisinde polis, jandarma veriyor ve bu hizmetin çok büyük bir kısmını polis teşkilatı sunuyor. Dolayısıyla sunulan hizmet, yapılan iş, ülkenin topyekun güvenliğiyle, huzuruyla, esenliğiyle ilgili. Bunun en güzel şekilde kesintisiz yapılması gerekiyor. Bu hususta arkadaşlarımız, memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, gerçekten büyük bir özveriyle, her türlü riski, her türlü sıkıntıyı göze alarak, göğüsleyerek bu hizmeti yapmaya çalışıyorlar."



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası polisin, dinlenemeden çalışarak büyük fedakarlık gösterdiğine dikkati çeken Topaca, "Bu boyutuyla ben bütün polis teşkilatımıza, bütün arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bu fedakarlıklarının, bu özverilerinin karşılığı kendileri için büyük bir onurdur, şereftir. Milletimiz bütün fertleriyle bunun farkındadır. Ülkemizdeki asayiş, güvenlik, huzur tam olarak sağlanıp terör örgütleri tamamıyla bertaraf edilinceye kadar bu mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Topaca, kamu düzeni sağlanırken bireysel güvenliklerin de asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek polislerden, önce çevre güvenliğini ve kendi güvenliklerini alarak görev yapmalarını istedi.



Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ise Türk Polis Teşkilatı olarak, 172 yıldır halka asayiş ve güvenlik anlamında hizmet sunulduğunu belirtti. Karaaslan, "Tüm arkadaşlarımızla birlikte Ankaralıların huzur ve güvenliğini temin etmek için çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda bize verdiğiniz desteklerden dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Topaca ve Karaaslan, polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.