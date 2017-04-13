'Kara Sevda'da Büyük Gizem Çözüldü!

KEMAL, KARDEŞİ TARIK'IN İTİRAFIYLA SARSILDI!

Bölüme, Tarık'ın, Kemal'e Ozan'ın ölümünde parmağı olduğunu söylediği an damgasını vurdu.

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı 'Kara Sevda'nın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Nihan'ın kardeşi Ozan'ı öldürenin Tarık olduğu ortaya çıktı. Kemal, Tarık'ın itirafıyla sarsıldı. Bölüme, Tarık'ın, Ozan'ın zehirlenmesi sonucu öldüğünü sanan kardeşi Kemal'e, "Ozan'ı ben astım" dediği an damgasını vurdu. Kardeşlerin duygu yüklü yüzleşmesi ekran başındakileri de derinden etkiledi.

