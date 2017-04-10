Kara Sevda 64. Bölüm 2. Fragman

Çarpıcı bir anlatım dili ve güçlü oyunculuklarla masalsı bir aşk...



Dar gelirli bir ailenin umutlarını bağladığı oğlu Kemal Soydere ile kendini ait hissetmediği ihtişamlı bir hayatın içine doğan Nihan Sezin'in imkansızlıklar ve mucizelerle dolu hikayesi.