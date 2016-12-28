Kara Sevda 50. bölüm Kemal, Deniz'in kendi kızı olduğunu öğrenecek mi? Kara Sevda 50. bölümde neler olacak? Kara Sevda 50. bölümde Kemal, daha önce karşısına Deniz'in doktoru olarak çıkan kişinin gerçek bir doktor olmadığını anladıktan sonra araştırmasını derinleştirir. Nihan ve Emir'in kendisinden Deniz'le ilgili bir gerçeği saklama ihtimali, Kemal'in aklına tekrar peşinden gideceği o inancı düşürür. "Deniz benim kızım olabilir mi?" Nihan, Emir'e niye Kemal'le birlikte olduğunu açıklamaya çalışırken, Deniz, ateşlenir ve Vildan tarafından hastaneye götürülür. Bu küçücük hastalık bile, Emir'in haddinden fazla endişelenmesine sebep olur. Nihan, Emir'in Deniz'e karşı artan boğucu ilgisi ile dehşete kapılır. Emir ve Deniz arasındaki bağlar tahmininin ötesinde bir hızla gelişmektedir. Bu durum Nihan'ı en büyük kararlarından birini almaya itecektir. Ama bu karar, Emir'in dikkatinden kaçmaz ve Nihan'ı tahmininden büyük bir felaketin içine atar. Kara Sevda 50. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak.

KARA SEVDA 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kara Sevda 50. bölümüyle ekranlara geliyor. Zeynep, Emir ilişkisinin ortaya çıkması Soydere ailesini temelden sarsar. Zeynep artık parasız, çaresiz ve yapayalnızdır. Zeynep'e en zor gününde el uzatan Emir olur. Hem de Zeynep'in çok uzun zamandır beklediği, hayal ettiği bir hediyeyle birlikte… Emir, Kemal'in şirketteki hesap hareketleri üzerinden neyi araştırdığının, hangi sorunun peşine düştüğünün farkına varır. Kemal, giderek Deniz'in sırrına yaklaşmaktadır. Kemal, yüreğindeki bilmeceyi çözecek cevabın kapısını açmak üzereyken, Emir sonucunun çok ağır olacağını bildiği bir karar alır. Kara Sevda 50. bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak.





