Kara Sevda 49. bölüm Kemal Nihan'a olan aşkında sınır tanımıyor. Kara Sevda 49. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kara Sevda 49. bölümde Kemal'in yönetim kuruluna kendini takdim ettiği sırada, Emir'in Kemal ile Nihan'ın bakışmalarını yakalaması, ağır yenilgisine, beynini yakan şüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasında yeniden bir bağ kurulup kurulmadığını mutlaka ortaya çıkarmalıdır. Emir'in Asu'nun ihanetiyle yüzleşmesi de tam bu sarsıntının üstüne olur. İki kardeş kılıçlarını çektiğinde, bu restleşmenin sonucu beklenmedik şekilde neticelenir. Kemal, Emir'e tattırdığı mağlubiyetin etkisini izlerken, Nihan'la baş başa kalma fırsatını elleriyle yaratır. Sadece Emir'e savaşında değil, Nihan'a aşkında da sınır tanımaz. Nihan ise Kemal'in Asu'yla resmen evlenmiş olmasının sonuçlarını merak etmektedir. Kemal'in bu evliliğin geleceğiyle ilgili son bir hamlesi daha vardır.

KARA SEVDA 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kemal ile Asu'nun evlilik haberini açıkladığı aile yemeğinde, Asu'nun kimliği basına sızar. Bu bilgi, Soydere ailesi üstünde deprem etkisi yaratır. Asu'nun yıkılışı, bir devrin sonu olurken; yepyeni bir karanlık çağın habercisidir. Emir, hem Kemal ile Nihan arasındaki bağdan emin olmak, hem de Kemal'in kendisine kurduğu tuzakları yok etmek için harekete geçer. Tufan'ın bulacağı küçücük bir delil, Emir'in elinde çok büyük bir koza dönüşür. Kemal'in yarattığı sarsıntılar, Emir ve Asu cephesinde derin çatlaklar yaratır. Nihan ile Kemal bu çatlakların izini sürdüğünde Ozan'ın cinayetine uzanan net bir hat bulur. Öte yandan Zeynep, Emir ile birlikteliğini gizlemek için elinden geleni yapsa da, Soydere ailesini bekleyen kaçınılmaz son hiç beklenmedik bir anda yaşanacaktır. Kemal ile Nihan, Ozan'ın cinayetinde adım adım gerçeğe ilerlerken, Emir'in gölgesi de üstlerindedir.

KARA SEVDA 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kemal, Asu ve Emir'le "kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak" konusunda kararlıdır. Bunun için Nihan'la birlikte hareket etmeleri şarttır. Nihan ve Kemal, senelerdir kendilerine ve aşklarına oynanan bütün oyunları şimdi daha açık seçik görürler, kenetlenmekten başka şansları yoktur. Nihan, Kemal'in birlikte hareket etmeleri konusunda yaptığı uyarılara kulak vermez. Asu'nun elinde Ozan'la ilgili deliller olabileceğini düşünür ve Kemal'den gizli harekete geçer. Bu hamle, Nihan'ı bir kapanın içinde sıkıştırır. Bu kapandan Nihan'ı kurtarabilecek tek insan da Kemal'dir. Ama Nihan'ın Kemal'e danışmadan yaptığı bu hareket, Kemal'i de tarifi güç bir duruma sokar. Kemal'in Asu'yla evlilik oyununa devam etmesi, Nihan'ı engel olamadığı bir kıskançlığın içine sürüklerken, Kemal, Nihan'a olan aşkını hiçbir şeye değişmeyeceğine bir kere daha Nihan'a gösterir.

Kemal, Emir'den yediği arazi vurgunuyla ilgili de Asu'nun köstebeklik yaptığından neredeyse eminken, Zehir'in karşısına çıkardığı isimle kalbinden vurulur. Diğer yanda Asu'dan aldığı belgeleri detaylı inceleten Emir sonunda Kemal'in zayıf noktası keşfeder ve beklediği fırsatı yakalar. Planını ince ince ören Emir, Kemal'i çökertmek için onu her yerden sıkıştırır, sonunda karşısına öyle bir teklifle çıkar ki Kemal ilk defa büyük ve kendisi için riskli bir tercih yapmak zorunda kalır. Kemal, Emir'in bu atağına Kozcuoğlu Holding'i altüst edecek amansız bir hamle ile karşılık vermeye hazırlanır. Kemal için bu savaş artık cephelerinin daha net olduğu büyük bir arenaya taşınmıştır. Kozcuoğlu Holding, Kemal'in elindeki silahla temelinden sarsılacaktır.



