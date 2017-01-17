Kara Saplanan Greyderi Çedaş Ekipleri Kurtardı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri arızayı gidermek için gittiği bölgede greyderi mahsur kalan karayolları ekiplerini kurtardı.



ÇEDAŞ arıza ekipleri Kızılcaova grubundan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Hava durumunun çok kötü olması ve yoğun kar yağışından dolayı ekipler Kızılcaova grubundaki arızaya müdahale edemedi. Arızaya müdahale edebilmek için Yozgat'tan paletli araç desteği istendi. Yozgat'tan gelen paletli araç ile arızanın geldiği gruba müdahale etmek için karayollarının açmış olduğu Nalbant Dağı eteklerindeki yolun yarısına kadar vinç ile gidildi. Devam edilecek yolun kapalı olması ve karayolları ekibinin greyderinin kara saplanması sonucu paletli araç vinçten indirildi. ÇEDAŞ ekipleri kara saplanarak mahsur kalan karayolları greyderini vinç ile kurtardı.



Yolun açılmasıyla ekipler paletli araç ile giderek arızaya müdahale ederek şebekeye enerji verilmesini sağladı. - SİVAS