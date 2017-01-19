Kara Salyangozuna Milyon Dolarlar Ödediler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu su ürünleri ithalat ve ihracatı yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman, yaptığı açıklamada, Türk damak tadına uymadığı için iç pazarda tüketilmeyen bazı deniz ürünleriyle canlı türlerini ihraç ettiklerini söyledi.

2016 YILI İHRACATI 7 MİLYON DOLAR CİVARINDA GERÇEKLEŞTİ

Kara ve deniz salyangozu, kurbağa, göl gümüşü balığı ve deniz patlıcanı dış satımından her yıl ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağladıklarını dile getiren Kocaman, ihracat verilerine göre kara salyangozundan 2016 yılı ihracatının 7 milyon dolar civarında gerçekleştiğini anlattı. Bunun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen 4 milyon dolara yakınlık kısmını kendilerinin yaptığını kaydeden Kocaman, şöyle konuştu: "İşlenmiş olarak ihraç ediyoruz. Kara salyangozunun yüzde 90'ını Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD alıyor. Özellikle Fransa, kara salyangozunun tereyağlı ve dolması şeklinde işlenenini alıyor. Fransa, bizden aldığını Japonya'ya da satıyor. Geçen yıl Almanya'ya 300 bin kara salyangozu konservesi de ihraç ettik."

FRANSA'YA 45 TIR İŞLENMİŞ KARA SALYANGOZU HEDEFİ

Şirkete bağlı, kara salyangozunun tereyağlı ve dolma şeklinde işlendiği Bilecik'teki fabrikanın müdürü su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın da geçen yılın 2015'e göre daha verimli geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 35 tır yükleme yaptık. Yani 700 ton gibi bir sevkiyatımız oldu. Bu tereyağlı salyangoz ve dolma dediğimiz ürünlerin tamamını Fransa aldı." dedi.

GÜNLÜK PİŞİRME KAPASİTESİ 2 TONA KADAR ÇIKIYOR

Hedeflerinin 40-45 tır kara salyangozu ihraç etmek olduğunu vurgulayan Akın, "Bu rakam yatırım sayesinde gerçekleşecek. Önümüzdeki yıllarda bu ihracat hedefine ulaşabileceğiz. Günlük pişirme kapasitemiz 2 tona kadar çıkıyor. 2 ton salyangozu pişirip dolmasını gerçekleştiriyoruz ve bir gün sonra şoklayıp, paketleyip ihracatını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.