Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Ağrı'da

KARA Kuvverleri Komutanı (KKK) Orgeneral Salih Zeki Çolak, incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.



KKK'ya ait askeri uçakla gelen Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı Ağrı Havalimanı'nda Vali Musa Işın, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömerci, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız karşıladı. Orgeneral Çolak, daha sonra Valiliğe geçti. Burada polis mangası tarafından karşılanan Orgeneral Çolak, Valilik şeref defterini imzaladı. Makamda Vali Musa Işın ve diğer yetkililerle görüşen Orgeneral Çolak, daha sonra valilikten ayrıldı.



Orgeneral Çolak'ın programı hakkında bir açıklama yapılmadı. - Ağrı