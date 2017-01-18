Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Çankırı Valisine Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Çankırı Valisi Mesut Köse'yi ziyaret ettiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Çolak'ın Vali Köse'ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.



Hükümet Konağı önünde Çolak ile 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün'ü, Vali Köse ile vali yardımcıları Nedim Özırmak, Zeki Karaca, Yakup Ömeroğlu ve Sercan Yılmaz'ın karşıladığı bildirilen açıklamada, Vali Köse'nin Çankırı'daki çalışmalar hakkında Çolak'a bilgi verdiği ifade edildi.



Ziyaretin sonunda Köse'nin, Çolak'a tuz lambası hediye ettiği kaydedildi.