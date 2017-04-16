Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak Oyunu Kullandı
- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak oyunu kullandıANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, oyunu kullandı.
- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak oyunu kullandı
ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, oyunu kullandı.
Orgeneral Çolak, Çankaya İlkokulu'ndaki 1142 nolu sandıkta oyunu kullanacak. Aynı okulda TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da oylarını kullanmaları bekleniyor. (İLK-BC -