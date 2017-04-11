Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak Ağrı'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Ağrı Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.



Orgeneral Çolak, Ağrı Havalimanında, Ağrı Valisi Musa Işın, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından karşılandı.



Daha sonra Valiliğe geçen ve polis tören mangası tarafından karşılanan Çolak, valilik şeref defterini imzaladı.



Çolak ve beraberindekiler, Vali Işın ile bir süre basına kapalı görüştükten sonra Valilikten ayrıldı.