Kara Kuvvetleri Iddianamesi Mahkemeye Gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetler Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Darbe girişimi gecesi Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 120 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, 15 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.



Şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlamaları ile kamu davasının açıldığı bildirildi.



İddianamede, 15 Temmuz gecesi TSK içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ mensupları tarafından demokratik anayasal düzen, cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılma teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi. 8 binden fazla askeri personelin, 35 uçağın, 37 helikopterin, 74 tankın, 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı belirtilerek, eylemler sonucunda 172'si sivil, 4'ü asker, 63'ü polis olmak üzere 250 vatandaşın şehit olduğu, 23'ü asker, 154'ü ise polis olmak üzere 2 bin 735 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.



DARBE HAZIRLIKLARI SABAHTAN BAŞLADI



İddianamede, KKK personeli olan şüphelilerin olay günü sabah saatlerinden itibaren darbe girişimi hazırlıklarına başladığı bildirildi. İlk olarak olay günü itibariyle yıllık izinde bulunan örgüt üyesi olan kişilerin sabah saatlerinden itibaren acil olarak mesaiye çağrıldığı ifade edilerek, yıllık izin kullanmayan ancak örgüt üyesi olmayan kişilere yönelik olarak herhangi bir çağrı yapılmadığı kaydedildi.



15 Temmuz günü FETÖ mensubu olmayan askeri personel in saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçları ile mesailerini tamamlayarak kışlayı terk ettikleri belirtilerek darbe hazırlığında olan şüpheliler ise mesaiye kalarak karargah binasında darbe saatini bekledikleri anlatıldı. İddianamede, "Saat 20.00 sıralarında evlerinde bulunan bir kısım şüpheliler ise telefon açılarak KKK'lığına çağrılmışlardır. Saat 21.00 sıralarında şüpheliler darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri müştekileri ellerini ve ayaklarını koli bantları ile bantlayarak etkisiz hale getirmişlerdir. Darbe girişimine iştirak etmeyeceklerini düşündükleri nöbetçi personeli ise nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını belirterek kışla dışına çıkartmışlardır. Saat 22.00'dan itibaren KKK'lığı karargah binası ve kışla şüpheliler tarafından tamamen ele geçirilmiştir" denildi.



SİLAH DEPOSUNUN KAPISI KIRILARAK FETÖ'CÜ ASKERLERE SİLAH DAĞITILDI



İddianamede, darbe girişimine katılması planlanan ancak kışlada bulunmayan şüphelilerin kamuflajlarını giyerek ve silahlarını yanlarına alarak kışlaya gelmelerinin istenildiği vurgulanarak, silahları bulunmayan şüphelilere ise erlere ait silahların muhafaza edildiği silahlığın kapısı kırılarak G-3 piyade tüfekleri tüfeklerinin dağıtıldığı bildirildi. Şüphelilerin karargah binasını ve kışlayı ele geçirmelerinin ardından darbe karşıtı sivil halkın ve polislerin kışlaya girişlerine engel olmak amacıyla tüm giriş kapılarında silahlı olarak nöbet tuttukları ifade edildi. Normal şartlarda birkaç er ve bir uzman çavuş ile nöbet tutulan giriş kapılarında, olay günü yüksek rütbeli şüphelilerin 15-20 kişilik guruplar halinde nöbet tuttukları kaydedilerek, giriş kapılarına gelen askeri personelin örgüt mensubu olmaması halinde kışlaya alınmadığı belirtildi. İddianamede, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine şüphelilerden büyük çoğunluğunun sivil kıyafetlerini giyerek kışlayı terk ettikleri, kışlayı terk etmek istemeyen çok az sayıdaki şüphelilerin ise kışlada gözaltına alındığı ifade edildi.



(Abdullah Sarıca/İHA)