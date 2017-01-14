Kara Kış Yırtıcı Kuşları da Vurdu

Amasya'da çetin geçen kış şartlarından dolayı aç kaldıkları için kara yolu kenarlarına inen yırtıcı kuşlar araçların çarpması sonucu ezilirken, diğer yandan da bilinçsiz avcıların kurşunlarına hedef oluyor.

ARALARINDA ŞAHİN BİLE VAR

Duyarlı vatandaşların tedavileri için Orman ve Su İşleri 11. Bölge Amasya Şubesi'ne götürdükleri yaralı kuşların çoğu tedavi edilip tekrar doğaya salınırken bazıları ise bir daha uçamıyor. Kara yolu kenarlarındaki direklerin üzerinde çoğunlukla yırtıcı kuş türlerinden şahinleri görmenin mümkün olduğunu belirten Orman ve Su İşleri 11. Bölge Amasya Şubesi'nde görevli Veteriner Hekim Mehmet Erizgi, "Arazinin karla kaplı olduğu dönemlerde daha çok alçak yerlere iniyorlar. Bu dönemde kara yoluna yaklaşmaları sebebiyle araçlar tarafından çarpılma olasılığı artıyor. Bilinçsiz avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralanan kuşlar da elimize geliyor" dedi.

ENFEKSİYON KAPIP HAREKET EDEMEYECEK HALE GELİYORLAR

Destek amaçlı antibiyotik tedavisi de yaptıklarını anlattığı kanat genişliği bir metrenin üstündeki yırtıcı kuşların bakım ve beslenmelerinin ardından doğaya salındığına değinen Erizgi, bazı kuşların doğada aç kalıp bitkin düştükleri için kaptıkları enfeksiyon sonucu ayaklarını hareket ettiremeyecek duruma da geldiklerini söyledi.



SON 4 YILDA 150 YABANİ HAYVAN

Son 4 yılda yaklaşık 150 yabani hayvanın tedavi amacıyla kurumlarına getirildiğini anlatan Şube Müdürü Kemal Kartal da, "Gerekli tedavileri yapıldıktan sonra iyileşenler doğaya salındı. İyileşemeyenler ise gerektiğinde Samsun'daki rehabilitasyon merkezine gönderiliyor ve tedavilerine devam ediliyor" diye konuştu.