Kara Kış İngiltere'yi de Alarma Geçirdi

Avrupa'yı etkisi altında tutan kara kış İngiltere'yi de korkuttu. Egon fırtınasına hazırlanan ülke kırmızı alarma geçti. Kuzey ve doğu bölgelerde fırtına ve sel baskınlarına karşı hummalı çalışmalar sürüyor. Yetkililer bazı bölgelerde halkın evlerini terk etmesi çağrısında bulundu.



Shops and businesses on the South Bay #Scarborough ready with their flood defences for the expected high tide later. itvcalendar pic.twitter.com/RjmZXobOK7— Michael Newton (Camera_Mikey) 13 Ocak 2017



İngiltere'den önce Fransa'yı vuran Egon fırtınası cuma gecesi ülkenin doğu bölgelerini felç etti. Tipi ve don yaşanan bölgede 330 bin hanede elektrik kesintileri yaşandı. Cumartesi sabahı itibariyle hala 35 bin haneye elektrik verilemiyor.



#neige #Normandie #avranches actuellement le blizzard à cöté d'Avranches pic.twitter.com/niFdqq1ag5— Pabloleta (@AliasJackBauer) 12 Ocak 2017



Hırvatistan'ın en ünlü tarihi ve turistik şehirlerinden Dubrovnik de karlarla kaplandı. Adriyatik denizi kıyısındaki bölge sakinleri hiç de alışık olmadıkları bir manzara ile hafta sonuna merhaba dedi.



#Dubrovnik: Croatian city used for sunny GoT's scenes gets covered in SNOW https: //t.co/q8kIw6XVrg via travelmail— Mario Juric (JuricNovaTV) 13 Ocak 2017



İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan kara kış Venedik'te de etkili oldu. Kanalları ile ünlü şehirde su seviyesi 1 metre kadar yükseldi.



Neve a Venezia veneziaunica #venezia #venice #neve #snow #fotografia #photography #streetphotography pic.twitter.com/0yNg9AwhqU— Matteo Chinellato (ChinellatoPhoto) 13 Ocak 2017



Avrupa'yı yaklaşık 3 haftadır etkili olan kara kış, çoğu evsiz olmak üzere 70 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



Auteur: euronews-tr



Tags: alarma kış Hava durumu Kara Avrupa İngiltereyi Fırtına Orta Avrupa geçirdi Kar fırtınası Gepost: 14 januari 2017