Kar', Zihinsel Engelli Öğrencileri Mutluluktan Havaya Uçurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Göçmen Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi bahçesine 2 kamyon dolusu kar dökülerek, hayatında hiç kar görmeyen zihinsel engelli çocuklar için eğlence düzenlendi. Okul bahçesindeki karla uzun süre kar topu oynayan engelli çocuklar, gönüllerince eğlendiler.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de 28 Aralık 2016 tarihinde başlayan yağmur ve kar, uzun süre kenti etkisi altına almıştı. Kent merkezinde sel felaketi yaşanırken, kentin yüksek kesimlerinde de kar yolları kapatmış, hayatı durma noktasına getirmişti. Kentte 3 gün önce yağışlar kesilmiş, hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Halen yüksek kesimlerde çok miktarda kar bulunan kentte, yapılan çeşitli etkinliklerle karlar kamyonlarla kent merkezine getirilmeye başlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'de örnek bir etkinlik düzenleyerek, zihinsel engelli çocukları karla buluşturdu. Sabah saatlerinde 2 kamyon dolusu kar merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Göçmen Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Merkezi'ne getirildi. Burada okulun bahçesine boşaltılan karlar, beyaz bir örtü oluşturdu. Engelli öğrenciler için ders zili bu kez kar eğlencesi için çaldı. Hayatlarında ilk kez kar gören çocuklar, kar yığınlarında gönüllerince eğlendi. Uzun süre kar topu oynayan öğrenciler, hem kendilerini mutlu ettiler hem de çevresindekilerini mutlu ettiler. Ayrıca çocuklarla birlikte öğretmenler ve okul idarecileri de karın keyfini doyasıya yaşadı.



"Öğrencilerimizin büyük bir bölümü hayatlarında hiç kar görmedi"



Yenişehir Göçmen Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Recep Ali Tez, okulda orta düzeydeki zihinsel engelli öğrencilere eğitim verdiklerini ifade ederek, "İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kademede okulumuz var. Yaklaşık okulumuza devamlı gelen öğrenci 250 civarında. Bugün de bu öğrencilerimiz kar sevincini yaşıyor. Bu öğrencilerimizin büyük bir bölümü ömründe hiç kar görmedi. Hepsi Mersin'de doğdu, Mersin'de yaşıyor. Bu öğrencilerimi kara götürmek, bu kar eğlencesinden onları faydalandırmak istedik ama bu şansımız yoktu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bu imkanı bize tanıdı. Kamyonlarla okul bahçemize kar getirerek, öğrencilerimizin bire bir karla buluşmasını, diğer akranları gibi kar topu oynamasını, gerekiyorsa karın üzerinde yürümesini, karda düşmeyi yaşadılar. Gözlerine baktığımızda mutluluklarını görebiliyoruz. Bu onlar için çok büyük bir şans ve mutluluk. Ben öğrencilerim ve öğretmenlerim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN