Kar, Zeytin Mahsulünde Artış Sağlayacak

Sızma zeytinyağı ve yeşil zeytin üretiminde Türkiye'nin önde gelen bölgeleri arasında yer alan ve 12 milyona yakın zeytin ağacı varlığına sahip Edremit Körfezi'nde zeytinlik alanlar karla kaplandı.



Bin 500 civarında zeytin üreticisi üyeye sahip Edremit Ziraat Odası İkinci Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar örtüsünün zeytin ağaçları ve ekili alanlarda olumlu etki bıraktığını söyledi.



Kar yağışının genel tarımda çok faydalı olduğunu, hızlı yağmur yağışlarının ise toprakta olumsuzluklar yaşattığını anlatan Diker, şunları kaydetti:



"Kar toprakta azot gübresi ihtiva eder. Toprağın daha yarayışlı olmasını sağlar. Bu da her türlü bitki için iyidir. Verimini de artırır. Zeytin ağaçları için de iyidir. Mahsurlu yönleri de vardır. Kar yağışı rüzgarsız durumda, lapa lapa olup ta zeytin ağaçlarındaki yapraklar üzerinde kalır ise bu olumsuz etki bırakır. Bu kar filizler üzerinde kalır ve arkasından da don olayı olursa bu ağaca zarar verir. Bölgemizdeki kar yağışı, poyraz fırtınası ile faydalı oldu."



Diker, gelecek yıl zeytin hasadının önceki yıllara göre daha verimli olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.