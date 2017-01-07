Kar Zeytin Ağaçlarını Kırdı

Bursa'da yoğun kar yağışı zeytin ağaçlarına zarar Verdi.



Gece aralıksız yağan kar, İznik ilçesinde zeytin ağaçlarını vurdu. Göllüce köyünde kar sebebiyle çok sayıda zeytin ağacının dallarının kırıldığı bildirildi. Köy muhtarı Hasan Ayar, "Son 10 yılın en çetin kışını yaşıyoruz. Tarım arazilerinde kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda. Zeytin ağaçlarında biriken yoğun kar dalları kırdı. Gelecek yıl verimde düşüş olacak. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun" dedi.



İznik ovasının tamamında kar sebebiyle zeytin ağaçlarında büyük zarar olduğu öğrenildi. - BURSA