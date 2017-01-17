Kar Zeytin Ağaçlarını Budadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kar sebebiyle zarar gören zeytin bahçelerinde hasar tespiti başladı.



İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Mudanya Ziraat Odası Başkanlığı'na bağlı ekipler, karın kalkmasıyla birlikte gün yüzüne çıkan ağaçlardaki hasarı yerinde inceledi. Tirilye ve çevresindeki zeytin ağaçlarını inceleyen yetkililer, geçen yıl don, bu yıl da kardan ötürü Tirilye tipi zeytinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.



Tarım Müdürü Ali Doğru, 47 mahallede tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, zarar gören sahanın 40-50 bin dekar olduğunu kaydetti. Doğru, tespitlerin tamamlanmasıyla hasar raporunun Bursa İl Tarım Müdürlüğü'ne bildirileceğini söyledi. - BURSA