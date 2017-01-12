İSTANBUL'da Cuma akşamından itibaren aralıkla etkisini sürdüren kar, yerini yağmura bıraktı.
Gece saatlerinde itibaren yağan yağmur nedeniyle yerlerdeki kar yığınları da erimeye yüz tuttu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak işlerine gitmeye çalışırken, bazıları da şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.Üç günlük kar tatilinin ardından okullarda eğitime başlandı. Servis araçlarının yeniden trafiğe çıkmasına rağmen D-100 karayolunda trafiğin akıcı olduğu görüldü.
- İstanbul
Kar Yerini Yağmura Bıraktı
İSTANBUL'da Cuma akşamından itibaren aralıkla etkisini sürdüren kar, yerini yağmura bıraktı.
İSTANBUL'da Cuma akşamından itibaren aralıkla etkisini sürdüren kar, yerini yağmura bıraktı.
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