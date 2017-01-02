Kar Yağışından Zarar Görenlerin Belediyeye Başvurması Gerekiyor

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ilçede işyerleri, evi yada ahırlarının damları çöken vatandaşların Seydişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelerek dilekçe ile başvuru yapmaları istendi…



Kar yağışının etkili olduğu Seydişehir'de vatandaşların zaman zaman sıkıntılar yaşadığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede kar yağışından kaynaklanan hasar tespiti için Seydişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapacaklarını kaydetti.

Bir kamu kurumu özel sektöre ait birçok işyerinin ve ahırların çatılarının çöktüğünü belirten Başkan Tutal "Aralıksız yağan kar nedeniyle ilçemizde çok şükür bir can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasarlar meydana geldi. Yaptığımız çalışmalar sonucu Konya İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ilçede inceleme yapılmasını istedi.Kar yağışından zarar gören merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın Belediye'ye gelerek dilekçelerini İmar ev Şehircilik Müdürlüğümüze vermeleri gerekiyor. Talepler alındıktan sonra tespitler yapılarak zararlarının karşılanması sağlanacak" dedi.



