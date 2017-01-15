Kar Yağışı ve Yoğun Sis Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Domaniç-İnegöl karayolunun Domaniç Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oldu. Yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü yolda ulaşımda zaman zaman aksamalar da meydana geldi.



Bölgede tuzlama çalışmaları yapan Karayolları ekipleri, zor anlar yaşayan sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.