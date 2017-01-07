Kar Yağışı, Tarihi ve Turistik Mekanlarda Güzel Görüntüler Oluşturdu

İstanbul'da etkisini artıran ve yüksek kesimlerde yarım metreye ulaşan kar yağışı, tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluştururken, çocuklar da karın keyfini oynayarak çıkardı. Kar, Taksim Meydanı, Sultanahmet Camisi, Galata Köprüsü, Ayasofya Müzesi ve Galata Kulesi gibi tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu.