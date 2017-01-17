Kar Yağışı Taraklı'daki Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Taraklı Ziraat Odası Başkanı Ruhi Avdan, kar yağışıyla üretimlerinin daha iyi olacağını umduklarını söyledi.



Avdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının üreticileri sevindirdiğini ifade etti.



Karın ekili alanlarda bir yorgan görevi yaparak, don tehlikesine karşı ürünü koruyacağını anlatan Avdan, "Önümüzdeki günlerde çiftçilerimiz nohut, yulaf, ayçiçeği, kavun ve karpuz ekimi yapacak. Yağan kar, toprakta tav oranının artmasını sağlayacak." diye konuştu.



Avdan, yağışların kuraklığın önüne geçilmesinde de önemli rol oynayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Kar yağışıyla tarımsal amaçlı ürettiğimiz ürünlerin daha iyi olacağını umut ediyoruz. Tarımsal noktada kuraklık döneminde çok sıkıntı çekildi. Çiftçilerimiz, sulamada yılı sorunlu geçirdiler. Kısmen ekilmeyen yerler oldu. Bunun için inşallah hayırlısı olmuştur. Allah'tan tarım sektörü için çiftçilerimize bol kısmetler diliyoruz."