Kar Yağışı Taksim Meydanı'nı Beyaza Bürüdü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı.



Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı. Kar yağışı kısa sürede Taksim Meydanı'nı beyaza bürürken bazı vatandaşların hatıra fotoğrafı çekildikleri bazılarının ise şemsiyelerle kardan korunmaya çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL