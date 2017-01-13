Kar Yağışı Pazar Yerini Etkiledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kar temizliği nedeniyle cumartesi pazarının, pazartesi pazar yerinde açılacağını bildirdi.



Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının olumsuzluklar oluşturduğunu belirtti. Cumartesi pazarı çatısında biriken yoğun karın ekipler tarafından temizlendiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:



"Cumartesi pazaryerinin çatısında biriken yoğun karın temizleme çalışmalarına başladık ancak tedbir amaçlı olarak yarın kurulması gereken cumartesi pazarı bu hafta pazartesi pazar yerinde açılacak. Pazar günü aynı yerde kurulan Kırsalın Doğal Pazarı ise bu hafta açılmayacak."