Kar Yağışı Nedeniyle Meydana Gelen Kazalardan Sonra İtfaiyenin Çabası Takdir Topladı

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarından sonra itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları takdir topladı.



Öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa'da ölümlü ve yaralanmalı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Farklı noktalarda meydana gelen 100'den fazla kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, yolda trafiği rahatlatmak için adeta seferberlik ilan etti. Kapanan yollarda trafiği aşamayan itfaiye ekipleri, yolu tıkayan araçları yol kenarına kendi kuvvetleriyle iterek vatandaşların takdirini topladı.



Öte yandan, yetkililer vatandaşlara araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunarak, gece saatlerinde etkili kar yağışı ile buzlanmanın meydana geleceğini bildirdi. - ŞANLIURFA