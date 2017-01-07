Kar Yağışı Nedeniyle İstanbul'da Bazı Etkinlikler İptal Edildi

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.



İstanbul Devlet Tiyatrosundan (İDT) yapılan açıklamada, yarın sahnelenmesi planlanan tüm oyunların iptal edildiği duyuruldu.



Yoğun kar yağışı nedeniyle İDT gişelerinden sadece Küçükçekmece DT Sahne gişesi ile ve Üsküdar Tekel Sahne gişesinin saat 10.00-15.00 arası açık olacağı bildirildi.



İstanbul Devlet Opera ve Balesince Kadıköy Süreyya Operası'nda yarın sahnelenmesi planlanan "Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı" temsili de olumsuz iklim koşulları nedeniyle ertelendi.