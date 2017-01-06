İstanbul'da kar yağışı Anadolu yakasında da etkisini gösterdi.
İstanbul'da Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı il genelinde etkisini gösterdi. Anadolu yakasında yağan kar kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Bölgede araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görülürken vatandaşların ise evlerine gitmeye çalıştıkları gözlendi. - İSTANBUL
Kar Yağışı İstanbul Anadolu Yakasında da Etkisini Gösterdi
İstanbul’da kar yağışı Anadolu yakasında da etkisini gösterdi.
İstanbul'da kar yağışı Anadolu yakasında da etkisini gösterdi.
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