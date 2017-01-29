Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri Trabzon il genelinde 26 Ocak Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı karşısında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri çalışmalarını 24 saat esasına dayalı olarak sürdürürken 692 mahallesi bulunan Trabzon'da mahalle yollarının çok büyük çoğunluğu yeniden ulaşıma açıldı. Yüksek yerleşim yerlerinde bulunan, çoğunluğu yayla ve dağ mahallesi olmak üzere ana yolu ulaşıma kapalı 39 mahalleye yeniden ulaşımın sağlanması içinse çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Ayrıca il genelinde ana yolu ulaşıma açılmış olan tüm mahallelerde tali yolların tamamının ulaşıma açılması çalışmaları da sürdürülüyor. Belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ile başta Trabzon şehir merkezi olmak üzere ilçe merkezlerinde temizlik çalışmalarını da ivedilikle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda çalışmalar kürekli kar temizlik çalışanları ve temizlik araçları ile icra ediliyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar süresi boyunca vatandaşların hiçbir suretle mağdur olmaması için hasta ve mahsur kurtarma çalışmaları ile cenaze işlemleri ve elektrik kesintilerinin kısa zamanda giderilmesi için ilgili arıza noktalarına ulaşımı sağlama çalışmalarına da özel önem veriyor. Trabzon il genelinde 26 Ocak gününden itibaren yaklaşık 30 hastaya müdahale edilirken, ihbarların alınmasının hemen ardından gerekli çalışmalar ivedilikle gerçekleştirilerek hastaların en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması sağlandı.



250 iş makinesi 700 personel



Trabzon'da sürdürülen kar mücadelesi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde 250 iş makinesi ve 700 personel ile çalışmalara süratle devam edildiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çok iyi bir koordinasyonla görev yaptığına dikkat çeken Başkan Gümrükçüoğlu, "29 Ocak saat 14.30 itibariyle ilimizde ana yolu henüz ulaşıma açılmamış olan 39 mahallemiz bulunmaktadır ve bu noktalarda da çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Trabzonspor'umuzun bu akşamki maçının sona erdiği saatlerde yüksek yerleşim yerlerindeki bu mahallerimizin çoğunluğunun yolu ulaşıma açılmış olacaktır. Ayrıca bu mahallelerimizin tümüyle iletişim halindeyiz. Bunun yanında il genelinde gerekli temizlik ve tuzlama çalışmaları ile tali yollardaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kar süreci boyunca 30 hastamız yine ekiplerimiz tarafından hastanelere ulaştırılmıştır. Bu vesile ile özellikle sahada görev yapan mesai arkadaşlarım ile anlayışları ile çalışmalarımızı kolaylaştıran kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şuan ilimizde kar yağışı olmamakla beraber il genelinde tüm çalışmalar tamamlanana kadar ekiplerimiz kar mücadelesi çalışmalarına devam edecektir" şeklinde konuştu. - TRABZON