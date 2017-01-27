Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

- İlçe Esnafı aç kalan kuşları yemlemesi

Karla kaplı ağacın üzerindeki kuşlar

Araçların üzerindeki karları temizleyen sürücüler

Yolda yürüyen vatandaşlar

Çarşı merkezinde kara saplanan araç

Kar temizliği yapan esnaflar

Vatandaşlardan Yaşar Kaya ile röportaj

Detaylar Eleşkirt ilçesinde tipi ve kar yağışı etkili oluyor.

55 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel idare ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor.