- İlçe Esnafı aç kalan kuşları yemlemesi
Karla kaplı ağacın üzerindeki kuşlar
Araçların üzerindeki karları temizleyen sürücüler
Yolda yürüyen vatandaşlar
Çarşı merkezinde kara saplanan araç
Kar temizliği yapan esnaflar
Vatandaşlardan Yaşar Kaya ile röportaj
Detaylar Eleşkirt ilçesinde tipi ve kar yağışı etkili oluyor.
55 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel idare ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
- İlçe Esnafı aç kalan kuşları yemlemesi Karla kaplı ağacın üzerindeki kuşlar Araçların üzerindeki karları temizleyen sürücüler Yolda yürüyen vatandaşlar Çarşı merkezinde kara saplanan araç Kar temizliği yapan esnaflar Vatandaşlardan Yaşar Kaya ile röportaj Detaylar Eleşkirt ilçesinde tipi ve...
- İlçe Esnafı aç kalan kuşları yemlemesi