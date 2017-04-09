Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
- Eleşkirt şehir merkezinden kar yağışı görüntüleri Araçların üzerindeki karları temizleyen sürücüler İlçe halkından Mehmet Leylek'in açıklaması Yolda yürüyen vatandaşlar İlçe halkından Selim Gültekin'in açıklaması AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle...
- Eleşkirt şehir merkezinden kar yağışı görüntüleri
Araçların üzerindeki karları temizleyen sürücüler
İlçe halkından Mehmet Leylek'in açıklaması
Yolda yürüyen vatandaşlar
İlçe halkından Selim Gültekin'in açıklaması AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı-Erzurum karayolunda aksamalar yaşandı. Öte yandan, Nisan ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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