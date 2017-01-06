Trakya'da kar yağışı etkisini arttırdı.



Sabah saatlerinde sağanaktan kara dönen yağış etkisini artırdı. Kent merkezi ile kuzey ilçelerde yoğun olarak zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının ani düşüş göstermesi nedeniyle yol ve kaldırımlar kısa sürede buz tuttu. Hem sürücüler hem de yayalar trafikte güçlük yaşadı.



Edirne Belediyesi 11 ekiple, 11 bölgede karla mücadelesini sürdürüyor. Karayolları ekipleri ise Edirne - Kapıkule, Edirne - Pazarkule karayolunun açık kalması için sınır kapıları yolunda çalışmaya devam ediyor.



Buzlanma ve kar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana geldi. Trafik ekipleri zaman zaman kazalara müdahale etmekte zorlandı.



Kar yağışı tüm ilçelerde etkili olurken Balkan sınırına yakın Lalapaşa'da kar, tipi şeklinde yağıyor. Bu ilçeye bağlı köylere ulaşmakta zorluk yaşanıyor.



Çetin kış şartları ve yoğun kar nedeniyle enerji kesintilerinin yaşanmaması ve arızalara kısa sürede müdahale için Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ise kriz masası oluşturdu.



Meriç ilçesinde elektrik hatlarının kopması nedeniyle 8 köy elektriksiz kaldı, TREDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının artarak devam etmesi bekleniyor.