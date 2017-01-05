Kar Yağışı Çiftçiyi Sevindirdi

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, "Yeraltı kaynaklarımız ve göletlerimizde yeteri kadar su olmaması oldukça sakıncalı bir durum. Ancak bu aylarda devam eden kar yağışı çiftçileri sevindirdi." dedi.



Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin 2016 yılını verimli geçirdiğini söyledi.



Yılın her dönemi çiftçilerin istek ve sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:



"Ayçiçeğinde ilk zamanlarda belli bir rahatsızlık oldu. Devletin ön alım fiyatını yükseltmesiyle beraber piyasa fiyatı üst seviyelere çıktı. Ön alım fiyatının yükseltilmesiyle piyasalarda belli bir istikrar oluştu. Tek korkumuz verim konusuydu. Sezon oldukça kurak geçmişti ancak yağ oranları iyi çıktı. Yağ oranlarının yüksek olması da fiyatı regüle etti. Piyasalar tatmin edici bir seviyeye çıktı. Gübre ve mazot fiyatlarında bir düşüş yaşanmıştı. Ancak son zamanlarda yine belirli bir artış oldu. Yılın son zamanlarında gelen bu zamlar bizi üzdü. Bu yılın da kurak geçmesi durumunda bazı ürünleri üreten çiftçiler oldukça olumsuz etkilenecek. Bunun yaşanmasını hiçbirimiz istemeyiz."



Bölgede bu mevsimde aralıklarla devam eden kar ve yağmur yağışının çiftçiyi sevindirdiğini anlatan Şen, "Güzel ve yağışlı bir kış sezonu geçirirsek etrafımızdaki göletlerimiz ve yeraltı kaynaklarımız dolacaktır. Yeraltı kaynaklarımız ve göletlerimizde yeteri kadar su olmaması oldukça sakıncalı bir durum. Ancak bu aylarda devam eden kar yağışı çiftçileri sevindirdi." ifadelerini kullandı.