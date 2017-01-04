Kar Yağışı Çiftçiyi Sevindirdi

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün, kar yağışının uzun süredir kuraklıktan sıkıntı çeken çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.



Kar yağışının çiftçi için iyi olduğunu aktaran Birgün, "Çiftçimiz uzun süredir kuraklık çekiyordu. Tarlaların kurak olması çiftçiyi düşündürüyordu. Çiftçilerimiz yağıştan son derece memnun ve mutlu oldular. Bu yağışların da devam edeceğini düşünüyorum" dedi. - KIRKLARELİ