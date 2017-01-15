Kar Yağışı Belediye Meclisinde Gündem Oldu

Konya'da bu kış görülen yoğun kar yağışı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündem oldu.



Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 2017 yılındaki ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başkanlığında yapıldı.



Akyürek, mecliste yaptığı konuşmada, kentte uzun yıllardır görülmeyen ölçekteki kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Konya'ya uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar yoğun ve bereketli kar yağdı." diyen Akyürek, kar yağışının gündelik yaşamda olumsuzluklara yol açmaması için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başarılı bir çalışma sergilediğini söyledi.



Akyürek, yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda özellikle toplu ulaşımda ciddi bir aksamanın söz konusu olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kar temizleme konusu oldukça zor ve meşakkatli bir çalışma gerektirir. 2004 yılında araçların üzerinden yollara tuz atılırken, günümüzde 40-50 kilometre hız yapabilen ve yola tuz ile solüsyon atan araçlarımız mevcut. Konya genelindeki kar temizleme çalışmalarında belediyemizden 425 araç ile 2 bin 500 personel görev aldı. Ulaşım sağlandı, yollar açık tutuldu ve çalışmalar halen devam ediyor."



Kar yağışını bereket olarak gördüklerini vurgulayan Akyürek, il geneline yağan karın, yaklaşık 5-6 milyar metreküp suya dönüşeceğine dikkati çekti.