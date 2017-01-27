Kar Yağışı Altında Mehteran Gösterisi

ERZURUM(AA) - Osmanlı İmparatorluğunun 718. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sıfırın altında 10 derece sıcaklık ve kar yağışı altında gösteri sundu.



AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından Osmanlı İmparatorluğunun 718. kuruluş yıl dönümü ve 2. Abdülhamid Han'ı anma etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda program düzenledi.



Kar yağışına ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına aldırmayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisini ilgiyle izledi.



AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, burada yaptığı konuşmada, gençlerin soğuk hava ve kar yağışına rağmen gösterdiği ilgiden memnun kaldığını söyledi.



Osmanlı tarihinin iyi okunması gerektiğini belirten Ilıcalı, "Ülkemizin geleceği için geçmişimizi, ecdadımızı tanımamız lazım. Osmanlı, padişahları ve yaptıklarıyla çok asaletli bir imparatorluktu. Geçmişi bu kadar güzel başka bir ülke yok dünyada. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gençliğimiz de ecdadına sahip çıkıyor. Böyle güzel gençlik teşkilatları oluşturuyor, böyle güzel faaliyetler yapıyor. Türkiye geçmişinden güç alarak bugün ki eserleri yapıyor." diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç da Osmanlı İmparatorluğunun 620 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmettiğini söyledi.



Kıraç, "Dünyaya, insanlığın ayak bastığı her yere 620 yıl adaletle hükmetmiş ve her gittiği yere kardeşlik tohumları ekmiş bir ecdadın torunlarıyız. Hiç kimsenin dinine, anlayışına, kilise, havra ve camisine asla müdahale etmemiştir. Onun içindir ki uzun ömürlü, dünyaya adalet götüren bir hüküm sürmüştür." ifadelerini kullandı.



Program, katılımcılara kıl çadırda 'Osmanlı şerbeti' ikram edilmesiyle son buldu.