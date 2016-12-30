Kar Yağışı Altında Bisikletle Zirve Tırmanışı Yaptı - Manisa

Demirci ilçesinde bir tarih öğretmeni, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bisikletiyle kar yağışı altında 1470 rakımlı Akçakertik mevkisine tırmandı.



Demirci'de Tarih öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Doğan Tosun, hobi olarak yaptığı bisiklet sporunu kar yağışı ve fırtınaya rağmen sürdürdü.



Tosun, Demirci ilçesinin doğa sporlarına elverişli olduğunu göstermek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 10 kilometrelik mesafeyi termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği sırada kar yağışına rağmen bisikletiyle 1470 rakımlı Akçakertik mevkisine tırmandı.



Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının başladığı mevsimlerde her yıl zirve tırmanışı yaptığını, bisikletiyle doğa sporlarına dikkat çekmek istediğini ifade etti.



Bisiklet sporunu hobi olarak yaptığını, öğrencilerine örnek olmak istediğini dile getiren Tosun, "Karda ve soğukta üşümemek için zirveye çıkarken pedal çevirirken vücut ısımı koruyorum ve şeker kaybı içinde yanıma şekerler alıyorum. Demirci doğa sporları için mükemmel bir yer. Kar yağması mutlu etti. Kar yağışı nedeniyle okullar da tatil olunca bu fırsatı değerlendirdim, zirveye tırmandım." diye konuştu.