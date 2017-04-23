Kar Yağışı 23 Nisan Coşkusunu Kızılcahamam'da Söndüremedi
Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama töreni kapalı spor salonunda yapıldı.
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama töreni kapalı spor salonunda yapıldı.
Kızılcahamam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'nda Çağatay İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli gösterilerle başladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Emniyet Müdürü Erol Dağdelen, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - ANKARA