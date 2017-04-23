Kastamonu, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.



Kentte gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı yüksek kesimler, Kastamonu Havaalanı, Kadı Dağı mevkisi ve Ilgaz Dağı geçidinin yanı sıra kent merkezinde de etkili oldu.



Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.



Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılması dolayısıyla Ilgaz geçidinde sürücüler önemli bir sorun yaşamazken, trafik ve Karayolları ekipleri bölgede tedbir aldı.



Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.