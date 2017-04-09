Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede 2 gündür etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklı yağan kar dolayısıyla ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.



Enerji iletim hatlarındaki arıza dolayısıyla elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede, otomatik açılır kapanır kepenk kullanan bazı esnaf iş yerini açamadı.



Çocuklar kar topu oynarken, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.



Nisan ayında kar yağışının etkili olduğunu söyleyen esnaf Ahmet Kanat, "Baharı beklerken kar geri geldi." dedi.