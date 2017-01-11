Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Beşikli Mahallesi'nde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Pazaryeri Öğrenci Yurdu arasında bulunan ve öğrencilerin kullandığı yolda kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı.



Belediye ekipleri, öğrencilerin mağdur olmaması için gece geç saatlere kadar yol açma çalışması yaptı.



Ekipler, ilçe merkezinde kapanan diğer yolları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede son yılların en şiddetli kar fırtınasını gördüklerini söyledi.



Yalçın, vatandaşların mağdur olmaması için belediye görevlilerinin çalışmalarının sabaha kadar süreceğini ifade etti.



Bu arada, trafo arızaları nedeniyle ilçenin birçok bölgesinde yaklaşık 5 saat süren elektrik kesintisi yaşandı.